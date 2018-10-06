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Три очка Сёмина помогли «Витязю» одолеть «Спартак»

Три очка Сёмина помогли «Витязю» одолеть «Спартак»
Хоккей / КХЛ

«Спартак» встречался с «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Москве и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу дружины Валерия Белова.

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Зрителям пришлось ждать первой заброшенной шайбы вплоть до концовки второго периода. Александр Сёмин отбыл двухминутное удаление, после чего выскочил со скамейки штрафников и переиграл в ближнем бою голкипера Юлиуса Гудачека. Команда Вадима Епанчинцева сумела восстановить равновесие в заключительном периоде благодаря Владиславу Провольневу, но за три минуты до финальной сирены москвичей огорчил Борна Рендулич, одним из ассистентов которого выступил Сёмин. Бен Максвелл сравнял счёт за считаные секунды до окончания периода, и судьба встречи решилась в овертайме — автором победного броска выступил Сёмин.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2018, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
2 : 3
0:0, 0:1, 2:1, 0:1
Витязь
Московская область
0:1 – Сёмин (Кокарев, Романов) – 38:05 (5x5), 1:1 – Провольнев (Даугавиньш, Максвелл) – 49:10 (5x5), 1:2 – Рендулич (Сёмин, Воронков) – 56:48 (5x5), 2:2 – Максвелл (Зубов, Кутейкин) – 59:47 (6x5), 2:3 – Сёмин (Евсеенков) – 60:28 (3x3)
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