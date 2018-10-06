Крикунов рассказал о сроках восстановления Андрея Миронова и Евгения Мозера

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о состоянии травмированных хоккеистов.



«Состояние травмированных игроков? Миронова ждём, но пока не знаю, когда он выйдет. Думаю, дней 10 ещё точно пропустит. У Мозера подтвердилось сотрясение. Он выбыл на 10 дней», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



23-летний Миронов получил травму в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы, Мозер – в игре с «Ак Барсом».



Бело-голубые переиграли на своём льду «Нефтехимик» (3:0), одержав первую победу под руководством Крикунова, который ранее сменил на посту главного тренера команды Владимира Воробьёва. В первой игре с Крикуновым «Динамо» проиграло в Москве «Ак Барсу» (1:2).

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