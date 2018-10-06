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Квартальнов: в таких матчах, как с «Ак Барсом», спецбригады играют важную роль

Квартальнов: в таких матчах, как с «Ак Барсом», спецбригады играют важную роль
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Была тяжёлая игра. Имели гандикап в пять минут за счёт удаления, забили два гола, в таких играх это большой плюс. Здорово, что выстояли натиск в конце, в прошлый раз пропустили, а сегодня всё было хорошо.

Сформировалась ли пятёрка большинства? Здесь нельзя что-то прогнозировать, забили — хорошо. В таких больших играх меньшинство и большинство играют важные роли. Пропустили с сильной командой один гол. Я считаю, это хороший показатель.

Устал ли Коновалов, и когда будет играть Салак? Мне кажется, Коновалов только входит в кураж. По поводу Салака я не знаю, мы ждём его. Он работает и уже вышел на лёд, но пока что работает не в общей группе», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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