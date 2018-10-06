Епанчинцев: «Спартак» не заслужил победу, команда создала мало моментов

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанцинцев подвёл итоги матча с «Витязем» (2:3 ОТ).



«Команду «Витязь» — с победой. Три разных периода с нашей стороны. Первый и третий можно занести в актив, а во втором, особенно в последние десять минут, отдали инициативу, дали сопернику сделать глоток воздуха, пошли ненужные удаления. Не заслужили победу сегодня, создали мало моментов, тем не менее заработали очко, сравняв счёт за 13 секунд до конца. Было старание, желание, но не было свежести, всё-таки третья игра подряд, а соперник — после паузы. Во втором периоде это чувствовалось. Сейчас отдохнём и будем готовиться к тяжёлой поездке.



Игра молодёжного звена? Там играют два парня 1997 года рождения и один — 1998 года. Ребята стараются, играют в силу своих возможностей. Мы уже третью домашнюю игру со второго периода переходим на игру в три звена. Тяжело так действовать, парни устают. Скоро выйдут травмированные, хотелось бы освежить линию нападения, потому что в таком режиме играть тяжеловато», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

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