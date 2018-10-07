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Битва «Авангарда» с ЦСКА и другие матчи дня

Битва «Авангарда» с ЦСКА и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 7 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится шесть матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Адмирал» — «Трактор»;
— «Амур» — «Металлург» Мг;
— «Куньлунь» — «Автомобилист»;
— «Сибирь» — «Динамо» Р;
— «Барыс» — «Слован»;
— «Авангард» — ЦСКА.

Принять участие в опросе также можно по ссылке.

В центральной игре дня «Авангард» встретится в Балашихе со столичными «армейцами». Обе команды выдали впечатляющую победную серию, добившись успеха в восьми встречах кряду. В предыдущем матче «ястребы» обыграли в Подмосковье рижское «Динамо» (5:2), а ЦСКА победил в гостях «Сибирь» со счётом 2:0.

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