Битва «Авангарда» с ЦСКА и другие матчи дня

Сегодня, 7 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится шесть матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Адмирал» — «Трактор»;
— «Амур» — «Металлург» Мг;
— «Куньлунь» — «Автомобилист»;
— «Сибирь» — «Динамо» Р;
— «Барыс» — «Слован»;
— «Авангард» — ЦСКА.
Принять участие в опросе также можно по ссылке.
В центральной игре дня «Авангард» встретится в Балашихе со столичными «армейцами». Обе команды выдали впечатляющую победную серию, добившись успеха в восьми встречах кряду. В предыдущем матче «ястребы» обыграли в Подмосковье рижское «Динамо» (5:2), а ЦСКА победил в гостях «Сибирь» со счётом 2:0.
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