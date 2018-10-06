Немировски: «Торпедо» оказалось не готово к началу встречи с «Северсталью»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги выездного матча с «Северсталью» (1:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Единственную шайбу в составе проигравшей команды забросил Юрий Сергиенко.



«Поздравляю «Северсталь» с победой. Много говорить про эту игру не могу. Получился тяжёлый матч. К началу встречи мы были немного не готовы, потом начали показывать свой хоккей. Но затем удаления всё сломали», — цитирует специалиста официальный сайт «Северстали».



«Торпедо» проиграло второй матч кряду. Ранее подопечные Дэвида Немировски уступили в Ярославле местному «Локомотиву» (3:4 ОТ). 8 октября нижегородская команда встретится в гостях с минским «Динамо», этот матч станет заключительным в рамках выездной серии.

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