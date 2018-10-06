Алексей Калюжный вошёл в тренерский штаб минской «Юности»

Бывший нападающий сборной Беларуси Алексей Калюжный пополнил тренерский штаб минской «Юности», сообщает пресс-служба команды.



Алексей является воспитанником «Юности», за которую он выступал в 2004 году. После этого он перешёл в «Авангард», в составе «ястребов» провёл 371 матч, забросил 106 шайб, сделал 173 передачи и получил 172 минуты штрафа.



Калюжный участвовал в Олимпийских играх в Нагано, Солт-Лейк-Сити и Ванкувере, а также в мировых первенствах 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2008 и 2009 годов. Завершил клубную карьеру в минском «Динамо» после сезона-2014/15.



Дважды становился лучшим хоккеистом Беларуси (2010, 2015). Всего за карьеру в различных лигах Калюжный сыграл 1274 матча, забросил 278 шайб, отдал 426 передач и получил 644 минуты штрафа.