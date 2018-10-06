Гулявцев: во втором периоде «Северсталь» проиграла «Торпедо» в движении

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги домашнего матча с «Торпедо» (2:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Клуб из Череповца прервал серию из четырёх поражений.



«Сегодня был хороший настрой — отголосок третьего периода матча с «Нефтехимиком». Хороший первый период, смогли забить. Во втором стали проигрывать «Торпедо» в движении, поэтому много играли в своей зоне, вследствие чего соперник счёт сравнял.



Заключительный игровой отрезок был очень нервным, много удалений с той и другой стороны. Мы смогли выстоять и победили. Хочу поблагодарить команду за проделанную работу, а болельщиков — за поддержку, их было сегодня достаточно много», — цитирует наставника пресс-служба череповецкого клуба.

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