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Потапов: в конце «Ак Барс» играл только в зоне «Локомотива», сопернику повезло

Потапов: в конце «Ак Барс» играл только в зоне «Локомотива», сопернику повезло
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов поделился мнением о поражении в матче с «Локомотивом» (1:2).

«После второго периода мы поговорили в раздевалке о том, что отдаём инициативу. Возможно, сказалось удаление, которым соперник воспользовался. Считаю, что в третьем периоде после пропущенных голов мы играли практически только в зоне соперника. «Локомотиву» повезло чуть больше.

Физически мы хорошо готовы. Можем играть и в три звена, если надо. Надо отдать должное Эмилю Гарипову, который нас много раз выручил. К сожалению, мы не смогли ему помочь в моментах с пропущенными голами. Ну а так — получился боевой матч.

Чем неудобен «Локомотив»? Это хороший соперник, здесь болельщики здорово поддерживают команду. Нам надо ломать эту тенденцию. Думаю, всё лучшее ещё впереди», — цитирует Потапова официальный сайт «Ак Барса».

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