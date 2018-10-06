Потапов: в конце «Ак Барс» играл только в зоне «Локомотива», сопернику повезло

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов поделился мнением о поражении в матче с «Локомотивом» (1:2).



«После второго периода мы поговорили в раздевалке о том, что отдаём инициативу. Возможно, сказалось удаление, которым соперник воспользовался. Считаю, что в третьем периоде после пропущенных голов мы играли практически только в зоне соперника. «Локомотиву» повезло чуть больше.



Физически мы хорошо готовы. Можем играть и в три звена, если надо. Надо отдать должное Эмилю Гарипову, который нас много раз выручил. К сожалению, мы не смогли ему помочь в моментах с пропущенными голами. Ну а так — получился боевой матч.



Чем неудобен «Локомотив»? Это хороший соперник, здесь болельщики здорово поддерживают команду. Нам надо ломать эту тенденцию. Думаю, всё лучшее ещё впереди», — цитирует Потапова официальный сайт «Ак Барса».

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