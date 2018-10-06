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Два очка Макдэвида не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Два очка Макдэвида не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

«Нью-Джерси Девилз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Гётеборге (Швеция) и закончилась со счётом 5:2 в пользу «дьяволов».

Команды обменялись заброшенными шайбами в первом игровом отрезке — на гол Кайла Палмьери канадский коллектив ответил результативным броском Милана Лучича в большинстве. Во втором периоде номинальные хозяева дважды огорчили голкипера «нефтяников» Кэма Тальбо стараниями Палмьери, реализовавшего численный перевес, и Трэвиса Зейджака. После перерыва Тальбо был вынужден снова доставать шайбу из сетки после гола Зэйджака, оформившего дубль, на что канадский клуб ответил голом Леона Драйзайтля. В концовке финальную точку поставил Стефан Ноэсен. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами.

Для обеих команд этот матч стал дебютным в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2018, суббота. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
5 : 2
1:1, 2:0, 2:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Палмьери (Сиверсон) – 00:59 (5x5), 1:1 – Лучич (Макдэвид, Драйзайтль) – 04:01 (5x4), 2:1 – Палмьери (Батчер, Хишир) – 22:02 (5x4), 3:1 – Зейджак (Вуд) – 23:11 (5x5), 4:1 – Зейджак (Вуд) – 45:27 (5x5), 4:2 – Драйзайтль (Лучич, Макдэвид) – 51:32 (5x5), 5:2 – Ноэсен (Ватанен, Мюллер) – 58:31 (5x5)
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