Два очка Макдэвида не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Девилз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Гётеборге (Швеция) и закончилась со счётом 5:2 в пользу «дьяволов».

Команды обменялись заброшенными шайбами в первом игровом отрезке — на гол Кайла Палмьери канадский коллектив ответил результативным броском Милана Лучича в большинстве. Во втором периоде номинальные хозяева дважды огорчили голкипера «нефтяников» Кэма Тальбо стараниями Палмьери, реализовавшего численный перевес, и Трэвиса Зейджака. После перерыва Тальбо был вынужден снова доставать шайбу из сетки после гола Зэйджака, оформившего дубль, на что канадский клуб ответил голом Леона Драйзайтля. В концовке финальную точку поставил Стефан Ноэсен. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами.



Для обеих команд этот матч стал дебютным в нынешнем сезоне.