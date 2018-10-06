Кара: «Ак Барс» играл с самоотдачей, но команду подкосило пятиминутное удаление

Нападающий «Ак Барса» Владислав Кара поделился эмоциями после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Все ребята старались, действовали с хорошей самоотдачей. Немного подкосило нас пятиминутное удаление. «Локомотив» забил два гола, что решило исход матча. В третьем периоде у нас было много моментов, могли забить. Но удача была не на нашей стороне сегодня.



Моменты были, конечно. Немного нам не повезло, где-то соперника выручил вратарь. Будем исправляться и в следующих матчах забивать, чтобы выигрывать матчи», — приводит слова Кары официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» выигрывал со счётом 1:0, но пропустил две шайбы в меньшинстве после того, как форвард Роб Клинкхаммер был удалён до конца игры.