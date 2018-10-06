Ковальчук: лига стала более быстрой, но скорость в хоккее — не самое главное

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук рассказал, за счёт каких качеств можно добиться успеха в Национальной хоккейной лиге.



«Я согласен, что лига стала более быстрой. Но скорость в хоккее — не главное. Нужно читать игру, оказываться в правильной позиции. Иногда даже снижать скорость. Использовать своё мастерство и всё делать так, как говорят тебе тренеры.



Я чувствую ответственность перед людьми. Буду стараться. Хотелось бы больше позитива от болельщиков. И хороших комментариев в соцсетях. Чего жду от журналистов? Просто будьте самими собой, делайте свою работу. Каждый из вас индивидуален и по-своему интересен. А вообще — всем удачи и отличного сезона!» – приводит слова Ковальчука официальный сайт НХЛ.



Ковальчук в дебютном матче сезона с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3 ОТ) провёл на льду 20 минут 15 секунд, из которых пять с половиной минут — в большинстве, не сумев отметиться очками при показателе полезности «+1». Ковальчук дважды бросил в створ ворот «акул» и не провёл ни одного силового приёма.

Играл много, но не забил. Первый матч Ковальчука после возвращения в НХЛ Забил не Илья, а Копитар.