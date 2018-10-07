«Анахайм» победил «Аризону», «Калгари» забросил семь шайб «Ванкуверу»

Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. «Аризона Койотс» в родных стенах уступил «Анахайм Дакс» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Единственную шайбу в матче забросил форвард гостей Максим Комтуа, отличившийся за 38 секунд до окончания второго периода.

«Калгари Флэймз» дома одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» — 7:4 (2:2, 1:2, 4:0). Нападающий «косаток» Николай Голдобин отметился результативной передачей. В составе победителей дубль на свой счёт записал Элиас Линдхольм.