Защитник ЦСКА Науменков избежал дисквалификации за удар клюшкой Михайлова

Защитник ЦСКА Михаил Науменков избежал дисквалификации по итогам матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (2:0).

На 38-й минуте матча Науменков заработал удаление до конца матча. Игрок «армейской» команды был досрочно отправлен в раздевалку главными судьями за удар клюшкой нападающего хозяев Никиты Михайлова.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Михаила Науменкова по п.1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении КХЛ.