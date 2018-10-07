Михаил Воробьев удивительным образом забросил первую шайбу в НХЛ

Форвард «Филадельфии Флайерз» Михаил Воробьёв забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:5).

В начале второго периода, когда «лавины» вели со счётом 2:1, голкипер «Колорадо» Семён Варламов собирался спокойно прижать ко льду прилетевшую к его воротам шайбу. По какой-то неизвестной причине этого не увидел или не захотел осознать его одноклубник по «Эвеланш» Марк Барберио.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Всего он провёл на льду 11 минут 36 секунд (в том числе 1:36 в большинстве, полезность «+1»), нанес 3 броска по воротам и выиграл 2 вбрасывания из 7 (29%). В двух матчах сезона на счету Воробьева стало 2 (1+1) очка при коэффициенте полезности «+3».