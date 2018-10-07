«Автомобилист» поместил Голышева и Чесалина в список травмированных

«Автомобилист» поместил нападающих Анатолия Голышева и Евгения Чесалина в список травмированных, информирует Континентальная хоккейная лига в своём пресс-релизе. Ожидается, что хоккеисты пропустят по месяцу. Обоих игроков команда Андрея Мартемьянова потеряла в игре регулярного чемпионата с «Амуром» (5:2).

Нападающий Анатолий Голышев неудачно столкнулся с форвардом хабаровской команды Никитой Попугаевым и получил травму колена. Продолжить встречу хоккеист уральцев не смог.



23-летний Голышев в нынешнем сезоне забросил 9 шайб и сделал 3 результативные передачи в 13 матчах при показателе полезности «+6». 30-летний Чесалин имеет в активе 2 (0+2) очка в 13 играх при полезности «+3».