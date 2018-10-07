НХЛ не планирует проводить Кубок мира в 2020 году в случае угрозы локаута

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что лига надеется провести следующий Кубок мира осенью 2020 года, однако всё будет зависеть от ситуации с коллективным соглашением.

Напомним, осенью 2019 года лига и профсоюз должны принять решение, когда истечёт срок его действия – в 2020 или 2022 году. Обе стороны будут иметь право выступить за досрочное прекращение его действия в 2020 году. Если они этого не сделают, текущее соглашение будет действовать на протяжении ещё двух лет.

Если действие соглашения будет прекращено, это может привести к началу локаута осенью 2020 года. По словам Дэйли, в такой ситуации лига вряд ли будет проводить Кубок мира. В прошлый раз Кубок мира состоялся осенью 2016 года в Торонто. Победителем турнира стала сборная Канады.