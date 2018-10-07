Объявлены три главные звезды игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги первого игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Третья звезда – нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, оформивший хет-трик во встрече с «Сент-Луис Блюз» (5:4 ОТ). На счету Джонатана в том числе победная шайба в овертайме.

Второй звездой признан нападающий «Монреаль Канадиенс» Пол Байрон, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:1).

Лучшим игроком дня стал нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи в игре с «Виннипег Джетс» (5:1).