«Амур» — «Металлург»: Александр Горшков оформил дубль за три минуты

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амура» с магнитогорским «Металлургом» продолжается первый период. Хозяева ведут со счётом 2:1. В составе команды Николая Борщевского дублем отметился нападающий Александр Горшков.

27-летний нападающий сначала отличился на четвёртой минуте матча при игре в большинстве, а спустя три минуты реализовал буллит, вновь переиграв Артёма Загидулина. Штрафной бросок был назначен за нарушение, совершённое Максимом Матушкиным. В составе гостей шайба на счету Ииро Пакаринена.

Видео первой шайбы можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Видео второй шайбы можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.