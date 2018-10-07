Тарасенко: у «Сент-Луиса» нет никакой паники, мы все должны поддержать Аллена

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал поражение (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс».

«То, что некоторые болельщики устроили в адрес Джейка Аллена после первого матча… Мы все должны его поддержать. Мы все виноваты в пропущенных голах. Шайбы, которые мы пропустили, нельзя назвать вратарскими. Было подправление на пятачке, выход один на один. Вина лежит на нас, мы плохо помогаем Аллену. И вообще, ещё ведь только начало сезона. У нас нет никакой паники. У нас есть грамотный тренерский штаб, мы хорошо поговорим в раздевалке», — сказал Тарасенко после поражения.

В стартовом матче чемпионата подопечные Майка Йео были биты «Виннипег Джетс» — 1:5.