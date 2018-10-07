Голкипер «Флориды» Луонго получил травму в столкновении с партнёром по команде

В очередной игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» в родных стенах принимал «Флориду Пантерз» и одержал победу в серии буллитов со счётом 2:1.

Голкипер «Флориды» Роберто Луонго не доиграл матч из-за травмы. Во время одной из атак «Лайтнинг» ему на ногу упал партнёр по команде Фрэнк Ватрано. После этого Луонго не смог продолжить матч и покинул лёд с посторонней помощью. Место в воротах занял Джеймс Раймер.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports.

После игры главный тренер «Пантерз» Боб Бугнер сообщил, что подробности о состоянии вратаря будут известны завтра. По предварительным данным от одного из источников в команде, речь идёт о травме колена, которая на первый взгляд не выглядит слишком серьёзной.