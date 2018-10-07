«Куньлунь» — «Автомобилист»: хозяева заявили на матч пятерых защитников

«Куньлунь Ред Стар» и «Автомобилист» в своих официальных «твиттерах» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 7 октября, начало – в 12:30 мск.

Отметим, что подопечные Юсси Таполы будут обходиться пятью защитниками.

«Куньлунь»:

Лазушин (Дан);

Граньяни — Лаюнен, Савинайнен — Палола— Лунд;

Кундратек, Ип— Сундстрём— Фонтейн, Мертл;

Джо— Бартли, Латта— Кейн— Бек;

Сквайрз— Николлс— Локхарт.

«Автомобилист»:

Коварж (Сохатский);

Вишневский — Гуркин, Доус — Да Коста — Секстон;

Бодров— Мамкин, Крикунов— Паре — Миловзоров;

Василевский— Трямкин, Рассейкин— Грачёв — Литовченко;

Валитов — Егоршев, Белоусов — Попов — Хрипунов.

Напомним, «Автомобилист» поместил нападающих Анатолия Голышева и Евгения Чесалина в список травмированных. Обоих игроков команда Андрея Мартемьянова потеряла в игре регулярного чемпионата с «Амуром» (5:2).