«Куньлунь» — «Автомобилист»: хозяева заявили на матч пятерых защитников

«Куньлунь Ред Стар» и «Автомобилист» в своих официальных «твиттерах» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 7 октября, начало – в 12:30 мск.
Отметим, что подопечные Юсси Таполы будут обходиться пятью защитниками.
«Куньлунь»:
Лазушин (Дан);
Граньяни — Лаюнен, Савинайнен — Палола— Лунд;
Кундратек, Ип— Сундстрём— Фонтейн, Мертл;
Джо— Бартли, Латта— Кейн— Бек;
Сквайрз— Николлс— Локхарт.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Вишневский — Гуркин, Доус — Да Коста — Секстон;
Бодров— Мамкин, Крикунов— Паре — Миловзоров;
Василевский— Трямкин, Рассейкин— Грачёв — Литовченко;
Валитов — Егоршев, Белоусов — Попов — Хрипунов.
Напомним, «Автомобилист» поместил нападающих Анатолия Голышева и Евгения Чесалина в список травмированных. Обоих игроков команда Андрея Мартемьянова потеряла в игре регулярного чемпионата с «Амуром» (5:2).