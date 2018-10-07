19-летний Элиас Петтерссон набрал 5 очков в двух первых матчах в НХЛ

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:7). В двух матчах у 19-летнего шведа стало 5 (3+2) очков.

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Начиная с сезона-1990/91 пять очков в двух первых матчах набирали только шестеро новичков – Александр Дэйгл (1993/94), Радим Врбата (2001/02), Брент Сибрук (2005/06), Анже Копитар (2006/07), Владимир Тарасенко (2012/13) и Йеспер Братт (2017/18).

Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 он выступал за шведский «Векшё», набрав 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и став самым ценным игроком турнира. В плей-офф он сыграл 13 встреч и записал в актив 19 (10+9) баллов. Также Петтерссон стал чемпионом мира 2018 года. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.