Дубль Вольски помог «Металлургу» сломить сопротивление «Амура»

Магнитогорский «Металлург» на выезде вырвал победу у «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Йозефа Яндача.

Хозяевам удалось хорошее начало матча. К седьмой минуте они вели со счётом 2:1 после дубля Александра Горшкова. Шайбы Александра разделил гол Ииро Пакаринена. «Магнитке» удалось восстановить равновесие и выйти вперёд за счёт точных бросков Алексея Береглазова и Войтека Вольски. Нападающий «тигров» Томаш Зогорна сумел сравнять счёт, но набрать очков хозяевам не удалось. Победу гостям принёс Вольски, оформивший дубль. Примечательно, что шайба Вольски принесла победу «Металлургу» и в игре с «Адмиралом».

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Уральская команда одержала шестую победу подряд, в свою очередь хозяева потерпели седьмое поражение кряду.