Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Дубль Вольски помог «Металлургу» сломить сопротивление «Амура»

Дубль Вольски помог «Металлургу» сломить сопротивление «Амура»
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на выезде вырвал победу у «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Йозефа Яндача.

Хозяевам удалось хорошее начало матча. К седьмой минуте они вели со счётом 2:1 после дубля Александра Горшкова. Шайбы Александра разделил гол Ииро Пакаринена. «Магнитке» удалось восстановить равновесие и выйти вперёд за счёт точных бросков Алексея Береглазова и Войтека Вольски. Нападающий «тигров» Томаш Зогорна сумел сравнять счёт, но набрать очков хозяевам не удалось. Победу гостям принёс Вольски, оформивший дубль. Примечательно, что шайба Вольски принесла победу «Металлургу» и в игре с «Адмиралом».

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2018, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
3 : 4
2:1, 0:1, 1:2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Горшков (Железков, Атюшов) – 03:23 (5x4), 1:1 – Пакаринен – 04:56 (5x5), 2:1 – Горшков – 06:20 (бул), 2:2 – Береглазов (Эллисон) – 25:10 (5x3), 2:3 – Вольски (Мозякин, Эллисон) – 41:43 (5x5), 3:3 – Зогорна (Файзуллин) – 44:32 (5x5), 3:4 – Вольски (Мозякин) – 53:24 (5x5)

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Уральская команда одержала шестую победу подряд, в свою очередь хозяева потерпели седьмое поражение кряду.

«Амур» — «Металлург»: Александр Горшков оформил дубль за три минуты
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент