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«Трактор» разгромил «Адмирал», Пол Щехура оформил хет-трик

«Трактор» разгромил «Адмирал», Пол Щехура оформил хет-трик
Хоккей / КХЛ

Челябинский «Трактор» на выезде разгромил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 7:2 в пользу команды Германа Титова.

В составе хозяев успех праздновали Александр Черников и Константин Глазачев. Главными действующими лицами у победителей стали легионеры — нападающий Пол Щехура оформил хет-трик, его партнёр по звену Йонас Энлунд впервые отличился заброшенной шайбой за челябинский клуб. Также голевой актив пополнили Игорь Полыгалов, Виталий Кравцов и Артём Пеньковский. В третьем периоде удаление до конца матча заработали двое игроков хозяев — форвард Василий Стрельцов и защитник Степан Захарчук.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2018, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
2 : 7
1:1, 1:3, 0:3
Трактор
Челябинск
0:1 – Полыгалов (Кравцов) – 00:55 (5x5), 1:1 – Черников (Угольников, Захарчук) – 19:16 (5x4), 1:2 – Щехура (Энлунд) – 27:51 (5x5), 2:2 – Глазачев (Коньков) – 31:48 (5x5), 2:3 – Кравцов (Глинкин, Полыгалов) – 34:20 (5x5), 2:4 – Энлунд – 36:17 (5x5), 2:5 – Пеньковский (Кокуёв) – 47:52 (5x5), 2:6 – Щехура (Бородкин, Энлунд) – 49:20 (5x5), 2:7 – Щехура (Бергстрём, Энлунд) – 54:28 (5x3)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Приморский клуб потерпел четвёртое поражение подряд.

Степан Захарчук заработал удаление до конца матча в дебютной игре за «Адмирал»
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