Продолжит ли «Динамо» побеждать и другие матчи дня

Сегодня, 8 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Йокерит» — «Динамо» Мн;
— «Северсталь» — «Ак Барс»;
— «Динамо» М — «Торпедо»;
— ХК «Сочи» — «Витязь».
Принять участие в опросе также можно по ссылке.
Напомним, в предыдущей встрече московские динамовцы переиграли дома «Нефтехимик» (3:0), одержав первую победу под руководством Владимира Крикунова.