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Продолжит ли «Динамо» побеждать и другие матчи дня

Продолжит ли «Динамо» побеждать и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 8 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Йокерит» — «Динамо» Мн;
— «Северсталь» — «Ак Барс»;
— «Динамо» М — «Торпедо»;
— ХК «Сочи» — «Витязь».

Принять участие в опросе также можно по ссылке.

Напомним, в предыдущей встрече московские динамовцы переиграли дома «Нефтехимик» (3:0), одержав первую победу под руководством Владимира Крикунова.

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