Варламов — о голе Воробьёва: моя вина, мне надо было громче кричать Барберио

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов признал вину в пропущенной шайбе от нападающего «Филадельфии Флайерз» Михаила Воробьёва.

«Думаю, это моя вина. Я сказал Барберио, что контролирую шайбу, а он не видел, что я её накрываю, так что нам надо поработать над общением. Мне надо было громко кричать. Моя вина. Но все в порядке. Мы все совершаем ошибки. Думаю, в этом году такого больше не повторится», — цитирует Варламова официальный сайт НХЛ.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В начале второго периода, когда «лавины» вели со счётом 2:1, голкипер «Колорадо» Семён Варламов собирался спокойно прижать ко льду прилетевшую к его воротам шайбу. По какой-то неизвестной причине этого не увидел или не захотел осознать его одноклубник по «Эвеланш» Марк Барберио. Однако североамериканский журналист считает виновным в этом моменте именно Варламова.