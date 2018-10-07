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Горшков: «Амур» злит, что мы уступаем в третьем периоде из-за нелепых ошибок

Горшков: «Амур» злит, что мы уступаем в третьем периоде из-за нелепых ошибок
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Амура» Александр Горшков подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:4).

«Сегодня провели хороший матч, обидно проигрывать из-за гола в концовке. Мы активно шли в силовую борьбу и создали много моментов — подвела реализация. На равных играли с лидерами Востока, и команду злит, что мы уступаем в третьем периоде из-за нелепых ошибок.

Наша тройка с Ушениными смогла создать проблемы защитникам «Магнитки», получалось играть в пас, обыгрывать соперника и создавать. Расстроен, что мои шайбы не помогли «Амуру» победить сегодня, будем настраиваться на следующий матч, не хотим снова отдать сопернику очки», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

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