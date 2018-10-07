Береглазов: преимущество «Металлурга» было небольшим, «Амур» играл жёстко

Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (4:3).

«Амур» сегодня здорово выглядел и мощно начал матч — мы немного подустали, пропустили две шайбы, пришлось отыгрываться.

Потери в чужой зоне? Это больше технический брак, тренер акцентирует на этом внимание каждый матч, просит не терять шайбу на синей линии. Не всегда получается. Соперник достаточно жёстко играл, навязывал силовую борьбу — мы были к этому готовы, всё же преимущество было небольшим, приходилось много вступать в единоборства.

Скоро встреча с «Автомобилистом»? Пока не думаем об этом, нужно восстановиться и разобрать ошибки», — передаёт слова Береглазова корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.