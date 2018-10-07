«Авангард» — ЦСКА: Окулов и Хансен не попали в заявку «армейцев»

«Авангард» и ЦСКА определились с составами на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом клубы сообщили в своих «твиттерах». Игра пройдёт в Балашихе и начнётся в 16:00 мск.



Каждая из команд подходит к игре с победной серией из восьми матчей.



«Авангард»:



Бобков (Мурыгин);

Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Чудинов, Пережогин — Семёнов — Манукян;

Мартынов — Франсон, Кошелев — Фисенко — Галимов;

Бондарев, Тальбо — Деарне — Петров.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Далбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;

Марченко – Науменков, Слепышев – Андронов – Калинин;

Нестеров – Романов, Толчинский – Попов – Шалунов;

Пашнин, Скотт – Светлаков – Телегин.

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