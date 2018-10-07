«Авангард» — ЦСКА: Окулов и Хансен не попали в заявку «армейцев»

«Авангард» и ЦСКА определились с составами на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом клубы сообщили в своих «твиттерах». Игра пройдёт в Балашихе и начнётся в 16:00 мск.
Каждая из команд подходит к игре с победной серией из восьми матчей.
«Авангард»:
Бобков (Мурыгин);
Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Пережогин — Семёнов — Манукян;
Мартынов — Франсон, Кошелев — Фисенко — Галимов;
Бондарев, Тальбо — Деарне — Петров.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Далбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;
Марченко – Науменков, Слепышев – Андронов – Калинин;
Нестеров – Романов, Толчинский – Попов – Шалунов;
Пашнин, Скотт – Светлаков – Телегин.
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