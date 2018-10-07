Мартемьянов: защитники «Автомобилиста» вовремя разрядили свои «пушки»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем».



«Матч сложился тяжело. Первую половину игры команда соперника практически полностью контролировала. «Куньлунь» был быстрее нас в атаке и очень плотно играл в обороне, надо отдать им должное. Провели разговор в раздевалке с командой, немного переместили игру, сделали акцент на завершающие стадии и проще стали играть в обороне.



В результате стали забивать хорошие голы. Хотелось бы отметить игру нашего вратаря, он подтащил сегодня команду, плюс ко всему наши защитники вовремя разрядили свои «пушки» и забили три гола. Это хорошо», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.