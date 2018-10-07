«Сибирь» — «Динамо» Р: форвард хозяев Бодров получил «5+20» за удар клюшкой

Нападающий «Сибири» Евгений Бодров был удалён до конца игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо».
30-летний форвард получил «5+20» за удар клюшкой соперника. Эпизод произошёл в середине третьего периода, к тому времени хозяева выигрывали со счётом 5:1. Рижане сумели воспользоваться пятиминутным удалением соперника – по одному результативному броску на свой счёт записали Кевин Кларк и Мэтью Майоне.
Видео удаления Бодрова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
В этом сезоне Бодров провёл восемь матчей в регулярном чемпионате, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
«Сибирь», которой руководит Александр Андриевский, близка к тому, чтобы одержать вторую победу в нынешнем сезоне.
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