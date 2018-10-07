Тапола: «Автомобилист» преподал «Куньлуню» хороший урок

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы получили хороший урок от топ-команды, которая неслучайно лидирует в этой лиге. Да, мы играли хорошо в первой половине, контролировали игру. Но тем и отличаются ведущие команды лиги, что они знают, когда нужно прибавить, и также знают, что в третьем периоде могут добавить. «Автомобилист» играл самоотверженно. После двух периодов у них было больше 14 блокированных бросков, здесь тоже можно восхищаться, как они самоотверженно играют у своих ворот. Могу только поздравить соперника с победой.



Нападающие играли в защите? Да, у нас проблемы, не хватает двоих защитников. Поэтому они сегодня отрабатывали в обороне. На мой взгляд, они сыграли хорошо, и, в конце концов, не важно, на какой позиции ты играешь, потому что это командная игра. Защитник ты или нападающий, ты должен делать все, что от тебя требуется в ту или иную секунду. Считаю, в этом плане мы сыграли нормально.



Какие изменения произошли с командой с предсезонной подготовки? Теперь мы знаем, как играть системно, и мы знаем, как играют другие команды этой лиги. Сегодня мы тоже получили наглядный пример, что нужно играть все 60 минут. Если ты играешь два периода очень хорошо, этого недостаточно. Всегда нужно играть сбалансированно, если ты хорошо действуешь в атаке и создаёшь голевые моменты, но тут главное — сильно не увлекаться, потому что лидирующие команды всегда могут подловить на любой ошибке и наказать за неё», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

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