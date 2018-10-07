Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Хет-трик Романцева помог «Сибири» обыграть рижское «Динамо»

Хет-трик Романцева помог «Сибири» обыграть рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

«Сибирь» обыграла рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Новосибирске и закончилась со счётом 6:3 в пользу подопечных Александра Андриевского.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Хозяева открыли счёт на 11-й минуте благодаря результативному броску Владимира Пешехонова. Исход противостояния был решён во втором периоде, когда в ворота рижского клуба влетело четыре шайбы. Дубль оформил Данил Романцев, ещё по одному голу на свой счёт записали Никита Михайлов и Егор Дугин. Впрочем, гости не собирались сдаваться и в третьем периоде сумели забросить три шайбы. Сначала отличился Кевин Кларк, а затем рижане воспользовались пятиминутным удалением Евгения Бодрова и забросили ещё дважды стараниями Кларка и Мэтью Майоне. В концовке Романцев, поразив пустые ворота, оформил первый хет-трик в карьере.

«Сибирь» одержала вторую победу в нынешнем сезоне, а команда Гиртса Анкипанса потерпела четвёртое поражение подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2018, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
6 : 3
1:0, 4:0, 1:3
Динамо Р
Рига
1:0 – Пешехонов (Бодров) – 09:53 (5x5), 2:0 – Романцев (Яковлев, Пешехонов) – 31:56 (5x5), 3:0 – Романцев – 32:20 (5x5), 4:0 – Михайлов (Дугин, Казаков) – 33:35 (5x5), 5:0 – Дугин (Саюстов, Комаров) – 39:07 (5x4), 5:1 – Кларк (Джериньш, Майоне) – 43:02 (5x5), 5:2 – Кларк (Виделль) – 46:42 (6x4), 5:3 – Майоне (Виделль, Джериньш) – 48:49 (6x4), 6:3 – Романцев (Михайлов) – 58:28 (en)
В «Сибири» продолжают чистку. За день выгнали двоих
Кирилл Фастовский размахивает шашкой.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент