Хет-трик Романцева помог «Сибири» обыграть рижское «Динамо»

«Сибирь» обыграла рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Новосибирске и закончилась со счётом 6:3 в пользу подопечных Александра Андриевского.

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Хозяева открыли счёт на 11-й минуте благодаря результативному броску Владимира Пешехонова. Исход противостояния был решён во втором периоде, когда в ворота рижского клуба влетело четыре шайбы. Дубль оформил Данил Романцев, ещё по одному голу на свой счёт записали Никита Михайлов и Егор Дугин. Впрочем, гости не собирались сдаваться и в третьем периоде сумели забросить три шайбы. Сначала отличился Кевин Кларк, а затем рижане воспользовались пятиминутным удалением Евгения Бодрова и забросили ещё дважды стараниями Кларка и Мэтью Майоне. В концовке Романцев, поразив пустые ворота, оформил первый хет-трик в карьере.



«Сибирь» одержала вторую победу в нынешнем сезоне, а команда Гиртса Анкипанса потерпела четвёртое поражение подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.