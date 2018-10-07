Гимаев: игроки рижского «Динамо» сами виноваты в чехарде вратарей

Защитник рижского «Динамо» Сергей Гимаев прокомментировал поражение (3:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью».



«Удалений было много сегодня, команда просела функционально. Второй период получился неудачным. «Сибирь» ловила «Динамо» на пересменках, а мы подсели. Но в третьем периоде, наоборот, получили пятиминутное большинство. Нам нечего было терять, забили два гола, побежали. Мы не первый раз снимаем вратаря задолго до сирены. Сами виноваты в чехарде вратарей, слишком часто их подводим», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



Голкипер Максим Третьяк дебютировал в составе рижского клуба – он вошёл в игру при счёте 0:3, заменив Тимура Билялова.

Максим Третьяк дебютировал за рижское «Динамо» и пропустил после первого броска