Скабелка: «Барыс» плохо сыграл в большинстве, возможно, мы выбились из ритма

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги домашнего матча со «Слованом» (3:0), который прошёл в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«В первом периоде «Слован» здорово играл, создавал моменты. Мы, в общем-то, и готовились к такой игре. Но одно дело готовиться, а другое дело выйти и правильно сработать. Хорошо, что Карлссон оставил нас в игре, не дал сопернику возможность повести в счёте.



Во втором периоде «Барысу» удалось немного перестроиться, хотя, опять же, пошли эти удаления. Сегодня хорошо сыграли в меньшинстве, но не очень хорошо действовали в большинстве. Возможно, немного выбились из ритма. Конечно, мы довольны победой, готовимся к следующей игре», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Барыса».

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