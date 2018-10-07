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ЦСКА обыграл «Авангард» и продлил победную серию до девяти матчей

ЦСКА обыграл «Авангард» и продлил победную серию до девяти матчей
Хоккей / КХЛ

«Авангард» встречался с ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Игоря Никитина.

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«Ястребы» открыли счёт на 8-й минуте матча стараниями Анселя Галимова, который поразил ворота Ильи Сорокина в ситуации, когда у хозяев было на одного игрока меньше. Во втором игровом отрезке Кирилл Капризов восстановил равновесие, но подопечным Боба Хартли потребовалось меньше двух минут, чтобы снова выйти вперёд – Илья Михеев реализовал большинство. В заключительном периоде на ведущие роли вышел Михаил Григоренко, который сначала огорчил Игоря Бобкова в равных составах, а затем сделал это в большинстве. В концовке Иван Телегин поразил пустые ворота омского клуба и установил окончательный счёт на табло.

ЦСКА продлил победную серию до девяти матчей, «Авангард» проиграл впервые за девять последних встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2018, воскресенье. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
2 : 4
1:0, 1:1, 0:3
ЦСКА
Москва
1:0 – Галимов (Чудинов, Семёнов) – 07:53 (4x5), 1:1 – Капризов (Вей) – 31:36 (5x5), 2:1 – Михеев (Широков, Зернов) – 33:25 (5x4), 2:2 – Григоренко (Вей, Нестеров) – 45:08 (5x5), 2:3 – Григоренко (Капризов) – 50:49 (5x4), 2:4 – Телегин (Калинин) – 59:39 (en)

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