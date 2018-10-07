ЦСКА обыграл «Авангард» и продлил победную серию до девяти матчей

«Авангард» встречался с ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Игоря Никитина.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



«Ястребы» открыли счёт на 8-й минуте матча стараниями Анселя Галимова, который поразил ворота Ильи Сорокина в ситуации, когда у хозяев было на одного игрока меньше. Во втором игровом отрезке Кирилл Капризов восстановил равновесие, но подопечным Боба Хартли потребовалось меньше двух минут, чтобы снова выйти вперёд – Илья Михеев реализовал большинство. В заключительном периоде на ведущие роли вышел Михаил Григоренко, который сначала огорчил Игоря Бобкова в равных составах, а затем сделал это в большинстве. В концовке Иван Телегин поразил пустые ворота омского клуба и установил окончательный счёт на табло.



ЦСКА продлил победную серию до девяти матчей, «Авангард» проиграл впервые за девять последних встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».