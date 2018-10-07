Хартли: гол ЦСКА в большинстве предопределил исход игры

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Омский клуб прервал победную серию, которая насчитывала восемь матчей. В свою очередь, гости одержали девятую победу кряду.



«Отличную игру сегодня показали обе команды. Соперник перехватывал инициативу, в какой-то момент мы доминировали. Думаю, что гол в большинстве предопределил исход игры, потом уже они забили в пустые ворота.



Закончилась наша хорошая длительная победная серия, но ничего. «Авангард» нацелен на дальнейшие победы, забудем этот матч и будем готовиться дальше. Завтра выезжаем на игру с Уфой», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Григоренко рвёт и мечет! Под его натиск попал «Авангард» Лучший бомбардир ЦСКА поймал кураж.