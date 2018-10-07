Медведев: «Авангард» проиграл много единоборств, это ключевой показатель

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Что не получилось сегодня? Прежде всего проиграли борьбу у бортов. Мы проигрывали много единоборств один в один. Наверное, это и стало ключевым показателем. Нельзя ошибаться, они использовали свои шансы в большинстве.



В каждой игре мы практикуем энергозатратный стиль, и из-за этого нам не хватило сегодня сил? Не в моей компетенции отвечать на такой вопрос. Что нам говорят выполнять тренеры, то мы и делаем на льду.



Много болельщиков на трибунах? Каждую игру приходят зрители, мы чувствуем поддержку. Приятная атмосфера на арене, потрясающе играть при такой поддержке», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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