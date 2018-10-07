Капризов: матч с «Авангардом» получился очень крутым!

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился эмоциями после выездной победы над «Авангардом» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Столичная команда продлила победную серию до девяти матчей.



«Если честно, очень крутой матч получился! И болельщикам понравилось, и мы удовольствие получили от игры. Встретились две активные и быстрые команды. В принципе все старались больше сыграть в атаку, где-то убежать и забить.



Наше звено здорово выглядело? Так получилось, но надо ещё лучше. Длинная победная серия? Слава богу, что так получается.



Нам не хватает таких матчей? Всегда приятно играть такие игры, потому что получаешь удовольствие от хоккея», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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