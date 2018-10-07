Зернов: ЦСКА переработал «Авангард» в некоторых компонентах игры

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Омский клуб прервал победную серию, которая насчитывала восемь матчей, а московская команда выиграла в девятой встрече кряду.



«Забили гол в меньшинстве? Мы всегда стараемся активно играть в меньшинстве, по этой причине получается создавать моменты, сегодня могли и больше забить.



Соперник втянул нас в свой хоккей? Они играют в похожей манере, в принципе у нас одна система игры – быстрый хоккей. Поэтому, кто кого переработал, тот и выиграл матч. Они нас сегодня переработали в некоторых компонентах, вот и итог», — передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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