Рыбаков: игроки «Трактора» выспались, что позволило забросить семь шайб

Нападающий «Трактора» Александр Рыбаков прокомментировал победу над «Адмиралом» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Хорошо начали матч. Знали, что «Адмирал» старается действовать с первых минут в агрессивном ключе, поэтому стремились к такой же манере. «Трактор» сумел навязать сопернику свой хоккей. Пропустили в концовке, но при этом не сломались. Продолжили гнуть свою линию, и благодаря этому добыли позитивный результат.



Ноль шайб в ворота «Куньлуня»? Наверное, нужно сказать об акклиматизации. Кроме того, мне кажется, что у команды возникли ментальные проблемы. Мне сложно найти объяснение. Возможно, сегодня выспались и строже сыграли в обороне, что и позволило организовать такое количество голов в ворота «Адмирала», — сказал Рыбаков в интервью клубному телевидению.

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