Жозеф: Василевский – наиболее эффективный игрок «Тампы» в меньшинстве

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Мэтью Жозеф прокомментировал игру голкипера Андрея Василевского в матче с «Флоридой Пантерз» (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Думаю, наиболее эффективным игроком команды при игре в меньшинстве был Василевский. Он совершил несколько ключевых спасений в напряжённые моменты встречи. Приятно, когда вратарь оказывает команду весомую помощь в меньшинстве. Мы забросили шайбу, когда у соперника был численный перевес, и это придало «Тампе» хороший импульс на оставшуюся часть игры», — приводит слова Жозефа официальный сайт «молний».



Василевский стал первой звездой матча с «пантерами», отразив 42 броска из 43. В серии буллитов россиянин справился с выстрелом Александра Баркова.

«Тампа-Бэй» – «Флорида»: Василевский отразил 42 броска и стал первой звездой