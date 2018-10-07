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Жозеф: Василевский – наиболее эффективный игрок «Тампы» в меньшинстве

Жозеф: Василевский – наиболее эффективный игрок «Тампы» в меньшинстве
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Мэтью Жозеф прокомментировал игру голкипера Андрея Василевского в матче с «Флоридой Пантерз» (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Думаю, наиболее эффективным игроком команды при игре в меньшинстве был Василевский. Он совершил несколько ключевых спасений в напряжённые моменты встречи. Приятно, когда вратарь оказывает команду весомую помощь в меньшинстве. Мы забросили шайбу, когда у соперника был численный перевес, и это придало «Тампе» хороший импульс на оставшуюся часть игры», — приводит слова Жозефа официальный сайт «молний».

Василевский стал первой звездой матча с «пантерами», отразив 42 броска из 43. В серии буллитов россиянин справился с выстрелом Александра Баркова.

«Тампа-Бэй» – «Флорида»: Василевский отразил 42 броска и стал первой звездой
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