Галимов: «Авангард» не выполнил установку в третьем периоде – отсюда и результат

Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов подвёл итоги матча с ЦСКА (2:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Сегодня мы сыграли один из самых сложных матчей, ЦСКА — очень быстрая команда, не давали нам выйти из зоны. Мы не выполнили установку в третьем периоде — отсюда и результат. Соперник выиграл — значит он был сильнее.



Большинство, невынужденные удаления у меня и ребят – всё это сыграло важную роль. У них выходят на поле лучшие игроки, они и сделали результат. Я не хотел бить соперника клюшкой, случайно попало, бывает, это хоккей.



Мы не задумывались о количестве побед, это в новостях регулярно пишут о победных сериях, а мы выходим на каждую игру и пытаемся добыть два очка. В таблице сейчас очень плотно, если проигрываешь одну-две игры, то можешь опуститься куда-то в середину.



Матч с «Салаватом»? Это серьёзная проверка, «Салават Юлаев» — наш принципиальный соперник на Востоке. Мы будем показывать свой лучший хоккей», — цитирует Галимова официальный сайт «ястребов».

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