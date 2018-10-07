Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Калюжный: безусловно, в Беларуси хоккейный бум

Калюжный: безусловно, в Беларуси хоккейный бум
Хоккей / КХЛ

Экс-игрок минского «Динамо» Алексей Калюжный поделился видением проблем минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Дуайер постепенно начинает находить нужные сочетания. Думаю, трудности связаны как раз с тем шлейфом поражений, который преследовал команду в межсезонье. Сейчас главный тренер уже наладил кое-какие взаимодействия. Победы придут. Думаю, трудности во многом кроются в игре в большинстве. Одна-две шайбы, заброшенные в неравных составах, способны перевернуть ход встречи, а «Динамо» это зачастую не удаётся.

Не желаю ли я тренировать детей? На самом деле это особая специфика. Этому надо учиться. Даже моя дипломная работа была посвящена предсоревновательной подготовке взрослых хоккеистов.

Хоккейный бум в стране, безусловно, есть. Дети с удовольствием идут в хоккей. С учётом поставленной работы в будущем уровень будет расти. Просто нельзя работать так, как ты работал 10-15 лет назад. Надо соответствовать времени», — приводит слова Калюжного «Прессбол».

Алексей Калюжный вошёл в тренерский штаб минской «Юности»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент