Калюжный: безусловно, в Беларуси хоккейный бум

Экс-игрок минского «Динамо» Алексей Калюжный поделился видением проблем минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.



«Дуайер постепенно начинает находить нужные сочетания. Думаю, трудности связаны как раз с тем шлейфом поражений, который преследовал команду в межсезонье. Сейчас главный тренер уже наладил кое-какие взаимодействия. Победы придут. Думаю, трудности во многом кроются в игре в большинстве. Одна-две шайбы, заброшенные в неравных составах, способны перевернуть ход встречи, а «Динамо» это зачастую не удаётся.



Не желаю ли я тренировать детей? На самом деле это особая специфика. Этому надо учиться. Даже моя дипломная работа была посвящена предсоревновательной подготовке взрослых хоккеистов.



Хоккейный бум в стране, безусловно, есть. Дети с удовольствием идут в хоккей. С учётом поставленной работы в будущем уровень будет расти. Просто нельзя работать так, как ты работал 10-15 лет назад. Надо соответствовать времени», — приводит слова Калюжного «Прессбол».

Алексей Калюжный вошёл в тренерский штаб минской «Юности»