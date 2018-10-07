Тальбо: ключевым моментом матча с ЦСКА стала игра в неравных составах

Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Омичи прервали серию из восьми победных результатов.



«Тяжёлый матч с отличной командой. ЦСКА — лидер на Западе. Как мы и ожидали, гости начали мощно. Много хорошего было и в нашей игре, но сегодня проиграл «Авангард».



Ключевой момент матча? Их было несколько, ключевой стала игра в неравных составах, нам удалось забросить в большинстве, хорошо играли в равных составах, но этого не хватило.



В лиге есть хорошие команды, мы не ждём, что победим абсолютно во всех матчах. «Авангарду» нужно продолжать работать, учиться на своих ошибках и становиться лучше», — цитирует хоккеиста официальный сайт «Авангарда».

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