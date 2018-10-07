«Сан-Хосе» поместил 39-летнего Джо Торнтона в список травмированных

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон был помещён в список травмированных, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«У Джо возникла небольшая опухоль после последнего матча, и, вместо того чтобы продолжать выезд и рисковать, мы решили перестраховаться и вернуть его домой», — сказал наставник «акул» Питер Дебур.



В течение последних полутора лет Торнтону были проведены операции на порванных связках в обоих коленях.



39-летний Торнтон порвал передние и крестообразные связки в левом колене 2 апреля 2017 года. Он вернулся через две недели и провёл последние четыре встречи серии первого раунда плей-офф против «Эдмонтон Ойлерз» (2-4). 24 апреля 2017 года ему была проведена операция.



В прошлом сезоне канадец набрал 36 (13+23) очков в 47 матчах, после чего 23 января порвал передние и крестообразные связки в правом колене. Через два дня ему была проведена операция.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19