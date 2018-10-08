Павел Бучневич в матче с «Каролиной» забросил 2-ю шайбу в сезоне

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Каролиной Харрикейнз» (4:4, продолжается второй период). Ассистентами выступили нападающий Кевин Хейз и защитник Тони Деанджело. Ворота «Харрикейнз» защищает Петр Мразек.

Эта шайба стала для российского нападающего 2-й в сезоне. Всего в НХЛ россиянин отметился 65 (23+41) баллами за результативность в 118 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Бучневича доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Стоит отметить, что в игре с «ураганами» ворота «Рейнджерс» защищает Александр Георгиев, для которого этот матч стал дебютным в сезоне.

В минувшем сезоне Бучневич набрал 43 (14+29) очка в 74 матчах регулярного чемпионата.