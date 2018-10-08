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«Лос-Анджелес» победил «Детройт» благодаря двум передачам Ковальчука

«Лос-Анджелес» победил «Детройт» благодаря двум передачам Ковальчука
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» принимал на домашнем льду «Детройт Ред Уингз» и одержал победу – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

Счёт в матче на 25-й минуте открыл нападающий «королей» Анже Копитар, которому ассистировал Илья Ковальчук. Для российского нападающего это первый результативный балл после возвращения в НХЛ, а также 400-я передача в лиге.

Через четыре минуты Энтони Манта сравнял счёт, реализовав большинство. Впоследствии хозяева вновь вышли вперёд – отличился Пол Ладью, а в середине третьего периода они закрепили преимущество усилиями Алекса Иаффало, Ковальчук сделал вторую результативную передачу в матче. Дилан Ларкин за четыре минуты до конца основного времени отыграл одну шайбу, но точку в матче поставил Иаффало, забив в пустые ворота и оформив дубль.

Видео результативных действий Ковальчука можно посмотреть в официальном «твиттере» «Кингз».

Ковальчук провёл на льду 19 минут 34 секунды, нанёс 3 броска по воротам и заработал показатель полезности «+2». После этого матча в активе Ильи 818 (417+401) очков в 818 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2018, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
4 : 2
0:0, 2:1, 2:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Копитар (Ковальчук, Маззин) – 24:21 (5x5), 1:1 – Манта (Атанасиу, Холовски) – 28:45 (5x4), 2:1 – Ладю (Тоффоли) – 36:14 (5x5), 3:1 – Иафалло (Ковальчук) – 49:15 (5x5), 3:2 – Ларкин (Нюквист, Холовски) – 56:00 (5x4), 4:2 – Иафалло (Тоффоли, Мартинес) – 59:39 (en)
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