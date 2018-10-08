Сеничев: «Трактор» будет добиваться от КХЛ максимального наказания для Захарчука

Директор ХК «Трактор» Иван Сеничев прокомментировал ситуацию с состоянием здоровья Артёма Пеньковского. Ранее «Чемпионат» сообщал, что нападающий челябинского клуба может пропустить остаток сезона после силового приёма форварда «Адмирала» Степана Захарчука.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«К сожалению, всё намного хуже, чем мы могли поначалу представить. Последствия грязного приема Захарчука против нашего игрока достаточно тяжёлые. Артём сейчас в больнице с командным доктором, и лучшие медицинские специалисты Владивостока делают максимум возможного для улучшения ситуации. Рядом с Артёмом Пеньковским уже находятся родственники. Диагноз мы озвучивать по понятным причинам не можем, но проблема довольно серьёзная.



Каковы действия клуба? Мы написали письмо первым руководителям лиги с указанием диагноза и просьбой предельно внимательно оценить эпизод умышленного нанесения травмы игроком «Адмирала» Захарчуком. Будем добиваться максимального наказания за его действия. Эпизод произошёл за считаные минуты до конца матча при счёте 7:2 в пользу «Трактора», и иначе чем умышленной грубостью это никак не назвать. Надеюсь, и реакция руководителей КХЛ будет адекватна поступку.

Хочу особо выразить благодарность врачам Владивостока за всю оказанную помощь и пожелать Артёму терпения и здоровья», — сказал Сеничев.

Видео силового приёма Захарчука можно посмотреть на официальном сайте КХЛ